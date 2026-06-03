Nuovo appuntamento con le Giornate di Quartiere | in programma musica e tour guidati per ' Valle Savio in Festa'

Sabato 6 giugno si terrà una nuova Giornata di quartiere nel quartiere Valle Savio di Cesena. L’evento prevede musica e tour guidati, con l’obiettivo di promuovere la socialità, la cultura e la valorizzazione del territorio locale. La manifestazione si inserisce in un calendario di appuntamenti settimanali che coinvolgono diversi quartieri della città. Non sono previsti eventi ufficiali o interventi ufficiali, solo attività di intrattenimento e scoperta del quartiere.

Sabato 6 giugno il Quartiere Valle Savio di Cesena organizza una nuova “Giornata di quartiere”, appuntamento dedicato alla socialità, alla cultura e alla valorizzazione del territorio, che di settimana in settimana fa tappa sui diversi territori cittadini. La festa si terrà dalle ore 16 alle 24. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Gli appuntamenti in agenda per domenica 8 marzo

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