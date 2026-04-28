Tour guidati musica moda e artigianato | grande successo per la Festa di primavera a Cepagatti

Lo scorso fine settimana, a Cepagatti, si è tenuta la terza edizione della Festa di primavera, che ha visto protagonisti tour guidati, musica, moda e artigianato. La manifestazione si è svolta il 24 e 25 aprile, attirando numerosi visitatori nel centro del paese. Durante i due giorni, sono state organizzate diverse attività per coinvolgere il pubblico e valorizzare le tradizioni locali.

È stato un weekend all’insegna della curiosità e del divertimento quello appena trascorso a Cepagatti, dobe si è svolta, il 24 e 25 aprile, la terza edizione della Festa di primavera nel cuore del paese.Uno degli appuntamenti più attesi, che si è concluso con grande partecipazione di pubblico e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Festa di primavera a Cepagatti: mercatini, sapori della tradizione e intrattenimento per tuttiIl 24 e il 25 aprile torna a Cepagatti, nel cuore del centro storico, la Festa di primavera, giunta alla terza edizione e organizzata dalla Pro loco...

Leggi anche: Manifattura, moda, artigianato: a Mestre la Festa Regionale degli Ambulanti

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Festa di Primavera a Cepagatti mercatini, murales, musica, giochi, animazione; Festa della merca a Tarquinia: gare con anelli, dimostrazioni ed escursione; Eventi segnalati dai Comuni.

Tour guidati, musica, moda e artigianato: grande successo per la Festa di primavera a CepagattiL'organizzazione dei tour guidati alla scoperta dei murales del centro storico è stata una delle grandi novità di questa fortunata terza edizione: un’iniziativa che ha messo in luce il patrimonio arti ... ilpescara.it

Una festa della Liberazione ancora una volta con episodi di intolleranza. “Per me questo 25 Aprile – risponde all’agenzia Dire il senatore del Pd Filippo Sensi– è stato il più amaro che abbia mai vissuto“. x.com

La Festa di Sant'Angelo in diretta streaming | Il 4 e il 5 Maggio sui canali Facebook e YouTube di LanternaTV facebook