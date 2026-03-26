Il consiglio del quartiere Valle Savio si è riunito per discutere delle reti sociali e del supporto alle famiglie. Durante l'incontro sono state analizzate le modalità di rafforzamento delle relazioni tra residenti e delle iniziative di comunità. L’obiettivo è promuovere un ambiente più coeso e in grado di offrire assistenza alle persone che vivono nel quartiere.

Particolare rilievo ha avuto la presentazione del Progetto ‘Pippi’, illustrato alla presenza dell’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo Investire sulle relazioni e sulla rete sociale come base per costruire un quartiere più forte, inclusivo e capace di prendersi cura di tutti. Si è svolta nei giorni scorsi una nuova seduta del consiglio di quartiere Valle Savio, orientata ai temi sociali e alla costruzione di una comunità sempre più coesa e inclusiva. Numerosi i punti all’ordine del giorno, che hanno spaziato dall’organizzazione di iniziative solidali alla programmazione di attività rivolte alle diverse fasce della popolazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Il consiglio del quartiere Valle Savio si riunisce per parlare di rete sociale, famiglie e comunità

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