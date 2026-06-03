Jessica Morlacchi insieme a Giovanni Cioffi ex di Uomini e Donne | lo scatto che conferma le voci di un flirt

Jessica Morlacchi ha pubblicato uno scatto sui social che mostra una persona accanto a lei, confermando le voci di un possibile flirt. La foto ha attirato l’attenzione degli utenti, alimentando le speculazioni sulle recenti indiscrezioni riguardanti una nuova relazione. La cantante non ha commentato ulteriormente, mentre il post rimane visibile online. La figura nella foto si riconosce come un uomo, di cui non sono stati resi noti altri dettagli.

Uno scatto postato sui social da Jessica Morlacchi sembra confermare le indiscrezioni sulla sua nuova relazione circolate nelle scorse settimane. Il nuovo compagno dell'ex vincitrice del GF sarebbe Giovanni Cioffi, ex volto di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jessica Morlacchi aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo l'intervento

Notizie e thread social correlati

Marina Di Guardo e Filippo La Mantia, Pasqua insieme in Sicilia: lo scatto che conferma il legameDurante le festività di Pasqua, una nota scrittrice e un medico sono stati avvistati durante una gita a San Vito Lo Capo, in Sicilia.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalìa, le voci del flirt sempre più insistentiDurante un concerto di Rosalìa a Milano, sono stati avvistati insieme Stefano De Martino e Brenda Lodigiani.

Temi più discussi: Jessica Morlacchi operata al naso per la quinta volta: Spero di tornare a respirare. La foto post intervento; Jessica Morlacchi operata per la quinta volta al naso: Non respiravo più, avevo un'infezione in corso; Jessica Morlacchi operata per la quinta volta: Spero di respirare di nuovo | Libero Quotidiano.it; Jessica Morlacchi fidanzata con un ex cavaliere di Uomini e Donne? | Notte di passione: chi è lui.

Jessica Morlacchi rovinata dall’intervento al naso: c’era un’infezione in corso, sono scioccataE' davvero scioccata Jessica Morlacchi, non pensava che nell'ennesimo intervento al naso avrebbero trovato una cosa del genere ... ultimenotizieflash.com

''Spero di tornare a respirare'': la vincitrice del GF 2025 Jessica Morlacchi operata, le immagini''Spero di tornare a respirare'': la vincitrice del GF 2025 Jessica Morlacchi operata, le immagini con cerotti e garze ... gossip.it