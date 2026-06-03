Nuovi rifiuti selvaggi dove i volontari hanno appena ripulito
Domenica mattina, un gruppo di volontari di Plastic Free ha ripulito l’area parcheggi della stazione ferroviaria di Olgiate Molgora, in collaborazione con il Comune. Pochi giorni dopo, i volontari hanno trovato nuovamente rifiuti abbandonati nell’area, nonostante i lavori di pulizia recenti. I rifiuti abbandonati comprendono plastica, sacchetti e altri materiali, che sono stati lasciati da persone non identificate. La presenza di rifiuti selvaggi si ripete nonostante gli interventi di bonifica.
I volontari ripuliscono e gli incivili tornano a sporcare. L'ultimo episodio in ordine tempo, arriva da Olgiate Molgora dove domenica mattina i volontari di Plastic Free, insieme al Comune di Olgiate, avevano ripulito l’area parcheggi della stazione ferroviaria. Purtroppo, già nella mattinata di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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