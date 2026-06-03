Nuovi rifiuti selvaggi dove i volontari hanno appena ripulito

Notizia in breve

Domenica mattina, un gruppo di volontari di Plastic Free ha ripulito l’area parcheggi della stazione ferroviaria di Olgiate Molgora, in collaborazione con il Comune. Pochi giorni dopo, i volontari hanno trovato nuovamente rifiuti abbandonati nell’area, nonostante i lavori di pulizia recenti. I rifiuti abbandonati comprendono plastica, sacchetti e altri materiali, che sono stati lasciati da persone non identificate. La presenza di rifiuti selvaggi si ripete nonostante gli interventi di bonifica.