Più pulita e più bella | i volontari hanno ripulito le aree verdi di Orsara

Circa 60 volontari si sono riuniti per ripulire le aree verdi di Orsara. Hanno raccolto rifiuti e sistemato i spazi pubblici, migliorando l’aspetto del parco e delle zone circostanti. L’intervento si è svolto in una mattinata, con l’obiettivo di rendere più curati e accessibili i luoghi di ritrovo della comunità. L’attività ha coinvolto diverse persone di tutte le età.

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Hanno completamente ripulito diverse aree verdi di Orsara di Puglia, recuperando circa 40 grandi bustoni di rifiuti, in aggiunta a materiali ingombranti come biciclette abbandonate, pneumatici, materassi, piastrelle. Domenica 24 maggio, circa 60 persone tra volontarie e volontari di tutte le età, coordinati da ERA Associazione dei Volontari di Protezione Civile di Orsara, sono stati protagoniste dell’evento conclusivo del progetto denominato “Persone straordinarie, amanti della natura, tra la gente comune”. Durante la giornata di domenica 24 maggio, oltre all’attività di recupero e raccolta dei rifiuti per liberare le aree verdi, sono stati attivati stand informativi sulle attività di protezione civile ed è stata effettuata una dimostrazione sulla prevenzione antincendio grazie all’ANFI Foggia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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