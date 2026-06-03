Nuovi PC HP per intelligenza artificiale e sviluppatori

Una multinazionale ha presentato una nuova gamma di PC e soluzioni dedicate a sviluppatori, creatori di contenuti e professionisti IT. Questi dispositivi sono progettati per supportare flussi di lavoro ibridi e integrare tecnologie di intelligenza artificiale. L’obiettivo è offrire strumenti più adeguati alle esigenze di chi lavora con applicazioni complesse e infrastrutture digitali avanzate. La novità si rivolge a utenti che necessitano di hardware performante e flessibile per le attività professionali.

(Adnkronos) – La multinazionale HP Inc. ha annunciato l'introduzione di una nuova gamma di dispositivi e soluzioni progettate per consentire a sviluppatori, creatori di contenuti e professionisti IT di implementare flussi di lavoro ibridi. La novità principale risiede nella presentazione in anteprima dei personal computer equipaggiati con la piattaforma hardware NVIDIA RTX Spark, un'architettura ingegnerizzata. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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