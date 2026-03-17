Nel 2026, a Siena, si parla di come la ricerca sui vaccini si sia evoluta in tempi rapidi grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle nuove strategie di sviluppo. La discussione riguarda le applicazioni della reverse vaccinology, una tecnica che permette di identificare rapidamente possibili candidati vaccinali. L’attenzione si concentra sulle innovazioni introdotte in questo settore e sui metodi adottati.

Siena, 17 marzo 2026 – A inizio anni 2000 la reverse vaccinology arriva in Italia applicata al meningococco B e ’rovescia’ la ricerca biotecnologica in ambito di vaccini; oggi l’applicazione dell’intelligenza artificiale a questa tecnica rivoluzionaria – che consente di individuare nuovi bersagli vaccinali in pochi giorni invece che in anni – segna una nuova svolta biomedica sulla strada della lotta alle epidemie e della preparazione alle future pandemie. Al centro di questa storia, di ieri come di oggi, c’è sempre Rino Rappuoli. Lo scienziato senese, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, ha firmato lo studio Reverse vaccinology 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vaccini e intelligenza artificiale. “Nuovi bersagli in tempi record”

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