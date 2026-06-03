Nuove Tribù Zulu in concerto alla Festa dell' Unità di Roma
Le Nuove Tribù Zulu si esibiranno sabato 13 giugno alle 21:30 alla Festa dell’Unità di Roma, in Villa Lazzaroni. La band, nota per il suo stile world music e folk rock, porterà sul palco la sua musica. L’evento si svolgerà nella cornice della festa popolare nel quartiere romano. La performance è prevista per la serata di sabato, con ingresso e orario indicati ufficialmente.
Tornano le Nuove Tribù Zulu, una delle realtà più rappresentative della scena world music e folk rock italiana: appuntamento sabato 13 giugno alle 21:30 sul palco della Festa dell'Unità di Roma, nella suggestiva cornice di Villa Lazzaroni.Da sempre il gruppo porta avanti una ricerca musicale che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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