Nuove Tribù Zulu in concerto alla Festa dell' Unità di Roma

Notizia in breve

Le Nuove Tribù Zulu si esibiranno sabato 13 giugno alle 21:30 alla Festa dell’Unità di Roma, in Villa Lazzaroni. La band, nota per il suo stile world music e folk rock, porterà sul palco la sua musica. L’evento si svolgerà nella cornice della festa popolare nel quartiere romano. La performance è prevista per la serata di sabato, con ingresso e orario indicati ufficialmente.