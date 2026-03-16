Frecce tricolori tre colpi dal Gianicolo e le bande delle Forze armate in concerto | la festa per la Giornata dell’Unità Nazionale

Per la Giornata dell’Unità Nazionale si sono svolti diversi eventi a Roma. Le Frecce tricolori hanno sorvolato l’Altare della Patria, mentre dal Gianicolo sono stati sparati tre colpi di cannone che hanno prodotto fumate di colori tricolori. Inoltre, le bande delle Forze armate si sono esibite in un concerto pubblico, coinvolgendo la città in una celebrazione collettiva.

Le Frecce tricolori sull’Altare della Patria e il quotidiano colpo di cannone di mezzogiorno dal Gianicolo sostituito con una salva di tre colpi, che produrranno una fumata verde, bianca e rossa. Sono due delle iniziative predisposte su richiesta di Palazzo Chigi in occasione del 17 marzo, “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”. Meloni e Mattarella all’Altare della Patria. Il volo delle Frecce tricolore, in formazione ridotta, è stato autorizzato dal ministero della Difesa su richiesta della presidenza del Consiglio e accompagnerà la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Altare della Patria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Frecce tricolori, tre colpi dal Gianicolo e le bande delle Forze armate in concerto: la festa per la Giornata dell’Unità Nazionale Articoli correlati Boato per il passaggio delle Frecce tricolori oggi a Roma: esercitazione per la Giornata dell’Unità NazionaleLa pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare è passata oggi sul cielo di Roma per un volo di esercitazione in vista delle celebrazioni della... Accadde oggi: 1 marzo, la nascita delle Frecce TricoloriLe Frecce Tricolori, il cui nome completo è Pattuglia Acrobatica Nazionale, furono istituite il 1° marzo 1961, quando l’Aeronautica Militare decise... Aggiornamenti e notizie su Unità Nazionale Argomenti discussi: Giornata dell’Unità Nazionale, le iniziative di Palazzo Chigi. Frecce Tricolori a Roma il 17 marzo: orario e il motivo del sorvoloMartedì 17 marzo, i cieli di Roma saranno attraversati dagli aerei della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori in occasione della Giornata ... funweek.it Annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori a Roma il 4 novembre per il crollo della Torre dei ContiOggi 4 novembre 2025 ricorre la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e anche quest'anno le celebrazioni si sarebbero dovute colorare con il passaggio delle Frecce Tricolori. Il sorvolo ... fanpage.it