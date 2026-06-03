Nuove posizioni economiche ATA ecco le prime graduatorie provvisorie AGGIORNATO con Lucca

Le prime graduatorie provvisorie per le 46.000 nuove posizioni economiche ATA sono state pubblicate dagli Uffici scolastici provinciali, con aggiornamenti anche per Lucca. Queste graduatorie riguardano le assegnazioni di benefici economici destinati a valorizzare il personale, conformemente a quanto stabilito dal CCNL 201921. La pubblicazione riguarda le posizioni temporanee e serve come passaggio preliminare prima di eventuali graduatorie definitive.

Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione “L’Agenda delle scadenze” per... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Posizioni economiche ATA, ecco come sarà organizzata la prova finale. Tutte le info utili

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