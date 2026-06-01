Nuove posizioni economiche ATA ecco le prime graduatorie provvisorie AGGIORNATO con Sassari Matera

Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le prime graduatorie provvisorie per le 46.000 nuove posizioni economiche ATA, destinate al personale scolastico. Le graduatorie includono le posizioni per le province di Sassari e Matera, tra le prime ad aggiornarsi. Le graduatorie sono rivolte all'attribuzione di benefici economici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 201921. I documenti sono disponibili online e consentiranno ai candidati di conoscere la loro posizione in graduatoria.

Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione “L’Agenda delle scadenze” per... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Posizioni economiche ATA, ecco come sarà organizzata la prova finale. Tutte le info utili

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Temi più discussi: Posizioni Economiche ATA, rilascio delle funzioni informatiche per l’elaborazione delle graduatorie provinciali; Posizioni economiche personale ATA, aperte le funzioni per elaborare le graduatorie, che saranno pubblicate entro il 5 giugno; Posizioni economiche ATA, graduatorie da oggi in lavorazione. Pubblicate entro il 5 giugno. Nota Ministero; Posizioni economiche ATA: al via l’elaborazione delle graduatorie provinciali.

Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le attese graduatorie per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA, i benefici economici finalizzati a valorizzare il personale, così come previsto dal CCNL 2019/21. x.com

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