Nuove posizioni economiche ATA ecco le prime graduatorie provvisorie AGGIORNATO con Matera

Da orizzontescuola.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le prime graduatorie provvisorie per le 46.000 posizioni economiche ATA sono state pubblicate dagli Uffici scolastici provinciali, tra cui anche quella di Matera. Queste posizioni rappresentano benefici economici destinati a valorizzare il personale, secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 201921.

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Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Posizioni economiche ATA, ecco come sarà organizzata la prova finale. Tutte le info utili

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