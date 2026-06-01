Nuove posizioni economiche ATA ecco le prime graduatorie provvisorie AGGIORNATO con Matera
Le prime graduatorie provvisorie per le 46.000 posizioni economiche ATA sono state pubblicate dagli Uffici scolastici provinciali, tra cui anche quella di Matera. Queste posizioni rappresentano benefici economici destinati a valorizzare il personale, secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 201921.
Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Posizioni economiche ATA, ecco come sarà organizzata la prova finale. Tutte le info utili
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