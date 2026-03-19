In Italia, il tasso di disoccupazione tra i giovani si attesta al 20%, con molte opportunità di lavoro che sfuggono tra stage, start-up e altre proposte. La burocrazia, i costi da sostenere in anticipo e i salari stagnanti ostacolano l’ingresso nel mercato del lavoro. Dopo mesi di difficoltà, si segnala qualche segnale di cambiamento.

In Italia, il passaggio dal mondo della formazione a quello del lavoro rappresenta per molti giovani un percorso complesso e spesso frustrante con poche possibilità di crescita professionale ma a livello europeo, finalmente, ci sono proposte per sburocratizzare le iniziative imprenditoriali e aumentare la competitività di chi vuole trasformare le proprie idee in lavoro. La recente pubblicazione dei dati Istat sull’occupazione sembra raccontare un’Italia che va avanti con un tasso di occupazione al 62%, ma basta osservare i dati relativi ai giovani per vedere una realtà in controtendenza. Il tasso di disoccupazione giovanile, infatti, resta vicino al 20%, che significa che sì, l’Italia produce lavoro, ma i giovani quasi non lo vedono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Problema lavoro per i giovani in Italia, tasso disoccupazione al 20%; tra stage e start up tante opportunità mancate

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