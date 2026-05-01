Le piscine comunali di Villafranca sono al centro di una nuova fase gestionale. Dopo l’affidamento a una ditta di Roma nello scorso anno, l’impianto torna nelle mani di una società locale. Viene annunciata la ricerca di otto bagnini per la prossima stagione, offrendo opportunità di lavoro nel settore. La ripresa della gestione coincide con un periodo di attività intensa e di nuove assunzioni.

C’è aria di novità e grande fermento intorno alle piscine comunali di Villafranca. Dopo la parentesi dello scorso anno, che aveva visto la gestione affidata a una ditta di Roma, l’impianto torna in mani lunigianesi. Ad aggiudicarsi il nuovo bando è stata infatti la Società Polisportiva La Boceda srls di Mulazzo, facente capo all’imprenditore locale Thomas Spediacci Aranci. La vera svolta del 2026 riguarda l’integralità dei servizi. Se l’anno scorso la Polisportiva si era occupata solo della parte ristoro, quest’anno la gestione sarà totale: dall’ingresso al bar, fino alla cura dell’intero parco. "L’anno scorso eravamo arrivati secondi dietro alla ditta romana, ma quest’anno siamo pronti a prenderci cura di tutto l’impianto".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La gestione delle piscine. Opportunità di lavoro. Si cercano otto bagnini

Notizie correlate

Leggi anche: Piscine comunali, cambia la gestione: ecco cosa succederà a Palamostre e via Pradamano

Leggi anche: Il bando per lo stadio del Nuoto di Bari: contributo più elevato e gestione di due piscine

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La gestione delle piscine. Opportunità di lavoro. Si cercano otto bagnini; Cescot Pistoia: al via le iscrizioni per il corso Responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici; Incidenti ai bambini bloccati dagli scarichi delle piscine. L'intervista di Rossana Prola al TGCOM24; interbad 2026: un appuntamento chiave per il settore delle piscine orientato al futuro.

La gestione delle piscine. Opportunità di lavoro. Si cercano otto bagniniVillafranca: la Società Polisportiva La Boceda di Mulazzo si è aggiudicata il bando Stagione all’insegna della qualità con il bar sempre aperto e un parco ben curato. lanazione.it

Piscine comunali, la svolta: la gestione passa ai privati per quasi 3 milioniUDINE - Le piscine di via Ampezzo (la vasca interna, quella esterna e il vaschino didattico) e quella di via Pradamano affidate in concessione ai privati. Prima con un ... ilgazzettino.it

A “Storie di Coraggio” - il format televisivo della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo a sostegno del Centro antiviolenza “La Fenice” - l’intervista a Valentina Di Ludovico sulla nuova visione di salute mentale. Tecnico della riabilitazione psi - facebook.com facebook