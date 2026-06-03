Un’ordinanza firmata dal sindaco e dall’assessore alla Polizia locale vieta il consumo di alcol dalle 17 alle 6 durante l’estate. La misura, già adottata negli anni passati, si applica nella zona urbana della città. Il divieto riguarda il consumo e il possesso di bevande alcoliche pubblicamente. La nuova disposizione entra in vigore con l’inizio della stagione estiva e resterà valida fino a data da definire.

Come già avvenuto negli ultimi anni, a Varese entrano in vigore per l’estate nuovi divieti anti alcol: lo prevede l’ ordinanza firmata dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano. Le nuove regole per tutto il periodo estivo ampliano ulteriormente la fascia oraria delle limitazioni già previste dal regolamento di Polizia urbana. L’obiettivo è favorire una maggiore sicurezza. Il divieto è attivo dai primi di giugno fino al 27 settembre, dalle 17 alle 6, e riguarda alcune zone del centro. Innanzitutto il comparto Repubblica, che comprende piazza Repubblica, via Avegno, via Medaglie d’Oro, via Piave, piazza XX Settembre, via Orrigoni, via Dazio Vecchio, via Ravasi, via degli Alpini e via Bizzozero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuove imposizioni contro l’alcol. Il divieto si estende dalle 17 alle 6

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