L’Università della Calabria ha avviato una campagna a Rende rivolta alle dipendenze tra i giovani, focalizzandosi su consumo di alcol e utilizzo dei social media. La strategia combina attività online e interventi sul territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare e contrastare i rischi associati a questi comportamenti. La campagna si inserisce in un progetto più ampio di prevenzione rivolto ai giovani.

L’Università della Calabria ha lanciato a Rende una campagna contro le dipendenze giovanili, integrando azioni digitali e interventi fisici sul territorio. Il progetto, presentato in Ateneo durante una conferenza stampa, combatte l’isolamento emotivo e l’abuso di sostanze attraverso il supporto psicologico e la comunicazione tra pari. Il cuore dell’iniziativa batte nel campus di Arcavacata, dove l’Ateneo promuove un patto con la comunità locale. L’obiettivo è restituire ai ragazzi la percezione dei propri spazi emotivi e materiali, contrastando l’illusione creata dai social network. La strategia si chiama #UNInDipendenti, un programma focalizzato sulla promozione della salute che ha ottenuto il riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei ministri come intervento di rilievo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Social e alcol: Unical lancia il piano contro le nuove dipendenze

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