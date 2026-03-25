Decoro e arredo pubblico la manovra del Comune | si estende la ‘zona rossa’ Stop alle nuove attività

Il Comune di Lucca ha deciso di estendere la limitazione alla zona rossa, che riguarda il decoro e l’arredo pubblico. La misura, entrata in vigore con l’inizio della stagione, prevede il divieto di nuove attività all’interno dell’area interessata. La modifica riguarda principalmente gli interventi e le installazioni di carattere pubblico e privato, con l’obiettivo di tutelare l’aspetto estetico della zona.

Lucca, 25 marzo 2026 – Decoro e arredo pubblico, il Comune rilancia. Con l’avvio della stagione primaverile e l’aumento della presenza di cittadini e visitatori in centro storico, l’amministrazione comunale rafforza il quadro delle misure già adottate negli ultimi mesi per garantire ordine, decoro urbano e qualità della vita. Si tratta di una serie di provvedimenti che intervengono su più fronti – commercio, occupazione del suolo pubblico, promozione delle attività e gestione degli spazi urbani – con l’obiettivo di preservare l’identità della città e assicurare una fruizione equilibrata e sostenibile del centro storico. «Con l’arrivo della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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