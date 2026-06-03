Nuova presidente e nuovo consiglio per la Filarmonica Sereni di Bibbiena

La Filarmonica Sereni di Bibbiena ha annunciato un nuovo presidente e un consiglio direttivo durante i festeggiamenti per la Festa della Repubblica. La cerimonia si è svolta alla presenza dei giovani del musicale di un istituto locale.

La Filarmonica Bibbienese Sereni ha un nuovo presidente e un nuovo consiglio che sono stati presentati ufficialmente ieri in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, dove sono intervenuti anche i ragazzi del musicale dell’istituto Dovizi di Bibbiena. La nuova presidente è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Scambio di auguri del Presidente Meloni con il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

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