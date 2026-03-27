Nomine | la Società filarmonica pisana ha un nuovo consiglio direttivo

L’assemblea dei soci della Società filarmonica pisana si è riunita per eleggere i membri del nuovo consiglio direttivo, incaricato di gestire l’associazione nel periodo 2026-2029. Sono stati scelti i rappresentanti che guideranno l’organizzazione nei prossimi tre anni. La votazione si è svolta senza particolari incidenti e i risultati sono stati comunicati ufficialmente.

L’assemblea dei soci della Società filarmonica pisana ha eletto i membri del consiglio direttivo che guiderà l’associazione nel triennio 2026-2029. Il Consiglio appena insediato ha confermato le cariche uscenti del presidente, Antonio Brasile, e del vicepresidente Giulio Laforenza, mentre nel ruolo di segretario dell’associazione è stata nominata Clizia Turchi. La Società filarmonica pisana con i suoi oltre 260 anni di storia è una delle più antiche istituzioni di Pisa. L’associazione è da sempre impegnata nella promozione e diffusione della cultura musicale sul territorio. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Nomine: la Società filarmonica pisana ha un nuovo consiglio direttivo Articoli correlati Leggi anche: **Bce: da Consiglio direttivo via libera a nuovo Vicepresidente Vuj?i?** International Women’s Association of Modena, eletto il nuovo consiglio direttivoUna comunità di donne che supporta le donne: l’International Women’s Association of Modena (IWA Modena) continua a crescere e a rinnovarsi. Una selezione di notizie su Nomine la Società filarmonica pisana ha... Due nuovi clarinetti e un appello alla città: la Filarmonica dei Perseveranti investe sul futuroArezzo, 4 febbraio 2026 – La Società Filarmonica dei Perseveranti ha, in questi giorni, ricevuto il prezioso contributo di un benefattore per l’acquisto di due clarinetti che entreranno a far parte ... lanazione.it Regione, la maggioranza non c'è: stop in commissione alle nomine nella societàPer la prima volta una commissione consiliare ieri avrebbe dovuto analizzare ed esprimere il parere su alcune nomine proposte dalla giunta regionale per le società controllate o partecipate, come ... quotidianodipuglia.it