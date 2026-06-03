la filarmonica sereni di bibbiena ha una nuova presidente e un consiglio

La Filarmonica Sereni di Bibbiena ha eletto una nuova presidente e un consiglio. La band continuerà a offrire corsi di musica gratuiti, come fa da anni. La nomina è avvenuta nelle ultime settimane, con il rinnovo delle cariche sociali. La presidente ha già iniziato a lavorare per il prossimo anno musicale. La band mantiene la sua missione di insegnare musica senza scopo di lucro.

Arezzo, 3 giugno 2026 – La Filarmonica Sereni di Bibbien a ha una nuova presidente e un consiglio che porta avanti la tradizione della gratuità dell’insegnamento della musica. La Filarmonica Bibbienese Sereni ha un nuovo presidente e un nuovo consiglio che sono stati presentati ufficialmente ieri in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, dove sono intervenuti anche i ragazzi del musicale dell’Istituto Dovizi di Bibbiena. La nuova Presidente è Elisabetta Gangi, a ffiancata dalla Vice Presidente Graziella Bruni; segretario è Gianfrancesco Bidi, mentre il consiglio è composto da Antonella Campacci, Francesca Furieri, Stefano Brami, Silvano Polverini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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