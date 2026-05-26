Sedici milioni per cambiare volto a Castellammare | l' investimento
Un investimento di circa 16,2 milioni di euro è stato annunciato per interventi di rigenerazione urbana, recupero del patrimonio storico e valorizzazione degli spazi pubblici a Castellammare di Stabia. Il progetto mira a migliorare l’aspetto e la funzionalità della città, coinvolgendo diverse aree di intervento. I lavori comprenderanno interventi di riqualificazione di strade, piazze e edifici storici, con l’obiettivo di riqualificare il centro cittadino e le zone più degradate. I fondi saranno destinati alla realizzazione di diversi interventi nel prossimo periodo.
Un piano da circa 16,2 milioni di euro per ridisegnare il volto di Castellammare di Stabia attraverso interventi di rigenerazione urbana, recupero del patrimonio storico e valorizzazione degli spazi pubblici. Il Consiglio comunale ha approvato oggi, con ampia maggioranza, l'adozione del Documento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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