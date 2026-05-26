Sedici milioni per cambiare volto a Castellammare | l' investimento

Notizia in breve

Un investimento di circa 16,2 milioni di euro è stato annunciato per interventi di rigenerazione urbana, recupero del patrimonio storico e valorizzazione degli spazi pubblici a Castellammare di Stabia. Il progetto mira a migliorare l’aspetto e la funzionalità della città, coinvolgendo diverse aree di intervento. I lavori comprenderanno interventi di riqualificazione di strade, piazze e edifici storici, con l’obiettivo di riqualificare il centro cittadino e le zone più degradate. I fondi saranno destinati alla realizzazione di diversi interventi nel prossimo periodo.