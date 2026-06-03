La Peugeot 408 del 2026 ha ricevuto un restyling di metà carriera che modifica sia l’aspetto esterno sia gli aspetti tecnologici.

La Peugeot 408 si è concessa un importante restyling di metà carriera che ne aggiorna profondamente l’estetica e la tecnologia. Non parliamo di una rivoluzione totale delle forme (rimane l’inconfondibile silhouette da “fastback rialzata”, a metà tra una berlina e un crossover), ma di affinamenti mirati e di sostanza. Il debutto nelle concessionarie è previsto per la metà del 2026, con prezzi di partenza stimati attorno ai 40.000 euro. Come cambia fuori e dentro. Le novità principali si concentrano sul look, in particolare all’anteriore, e sull’introduzione di dettagli luminosi inediti. Il design esterno. Il nuovo volto: Il frontale adotta l’ultimo linguaggio stilistico del marchio. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Peugeot 408 2026: tutto sul restyling in arrivo

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PEUGEOT 408 2026 | Il restyling del crossover francese

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