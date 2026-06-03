Nuova identità e grandi ospiti per il festival delle narrazioni Macondo a Francavilla al Mare | il programma completo
Il Macondo Festival di Francavilla al Mare, giunto alla decima edizione, si svolgerà dal 18 giugno al 2 luglio. La manifestazione sarà diretta da Peppe Millanta e presenterà un programma con numerosi ospiti. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città e prevede eventi dedicati alle narrazioni, incontri con autori e spettacoli. La rassegna si rinnova con una nuova identità e un calendario ricco di appuntamenti.
Il Macondo Festival di Francavilla al Mare, con la direzione artistica di Peppe Millanta, si appresta a inaugurare la sua decima edizione, che prenderà il via giovedì 18 giugno e durerà fino a domenica 2. Il celebre festival delle narrazioni (già Festival Squilibri) partirà con un'anteprima di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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