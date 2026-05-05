Francavilla al Mare la quinta edizione di Macondo Scuole ospita lo scrittore Marco Magnone

Il Macondo Festival delle Narrazioni guarda alla quinta edizione di "Macondo Scuole", un progetto consolidato, nato dalla forte sinergia tra la Scuola Macondo di Pescara e il Comune di Francavilla al Mare. L'iniziativa, che vanta la direzione artistica dello scrittore e sceneggiatore abruzzese.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Una raccolta di contenuti

Si parla di: Francavilla al Mare: la quinta edizione di Macondo Scuole; SPACERAISE 2026: Marsilio, L’Aquila piattaforma internazionale.

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