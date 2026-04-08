Festival delle Narrazioni di Giaveno tra gli ospiti anche Edoardo Prati | il programma dall' 8 al 12 aprile

Dal 8 al 12 aprile, Giaveno ospiterà la seconda edizione del Festival delle Narrazioni. La manifestazione prevede una serie di eventi e incontri dedicati alla letteratura e alla narrazione, con la partecipazione di diversi ospiti, tra cui anche Edoardo Prati. La rassegna si svolgerà in vari spazi della città, coinvolgendo pubblico di diverse età. La programmazione ufficiale sarà resa nota nelle prossime settimane.

Giaveno si prepara a ospitare la seconda edizione del Festival delle Narrazioni, in programma da mercoledì 8 a domenica 12 aprile. La manifestazione, dedicata alla promozione della lettura e della cultura, coinvolgerà l'intera comunità: dalle scuole ai librai locali, fino a editori e autori del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Festival di Sanremo 2026: i cantanti, le canzoni, gli ospiti, i duetti cover, i conduttori e il programma delle serateDal 24 al 28 febbraio 2026 torna l’appuntamento più atteso della musica italiana: il Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston. Sanremo 2026, il programma delle 5 serate. Cantanti, ospiti e voto: guida al FestivalSanremo – Come sarà quest’anno il Festival di Sanremo? Come funziona la gara? Chi vota? Quali ospiti saliranno sul palco e quando? Mancano pochi... Temi più discussi: Giaveno, dall’8 aprile al via il Festival delle Narrazioni; Il potere delle emozioni: a Giaveno torna il Festival delle Narrazioni; Giaveno torna il Festival delle Narrazioni: Elena Giovanna Fillia e Mauro Carena; Giaveno, al via il Festival delle Narrazioni: Il potere delle emozioni tra i libri. Festival delle Narrazioni: a Giaveno torna l’appuntamento con libri e letturaA Giaveno torna il Festival delle Narrazioni: cinque giorni tra libri, ospiti, scuole e iniziative per bambini e famiglie. torinofree.it Al via a Giaveno la seconda edizione del Festival delle NarrazioniDa oggi, mercoledì 8, a domenica 12 aprile a Giaveno è in programma la seconda edizione del Festival delle Narrazioni, che celebra la cultura del libro e della lettura, stimolando il pubblico ad esplo ... torinoggi.it Copie arrivate, pronte per il Festival delle Narrazioni di Giaveno. Per l'occasione iniziamo con i primi gadget: per ogni copia un sacchettino di profumatissima lavanda con pendente di ballerina. E poi gli immancabili segnalibri e segnapagina in palette con il lib - facebook.com facebook