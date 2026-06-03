nuova giunta non solo voci sette nomi sembrano certi

La nuova Giunta comunale è praticamente fatta. In attesa che il neo eletto sindaco Fabio Calvi (nella foto) la ufficializzi, in base alle varie indiscrezioni sarà quasi certamente questa la composizione (con anche le deleghe ai consiglieri del gruppo di maggioranza Rivoltiamo Pagina ): vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica, Milo Francesco Carera; assessore ai Servizi sociali, Daria Palella con Claudia Bonazzoli come consigliera delegata; assessore allo Sport, Cultura e Giovani, Luca Sala con Carlotta Nava come consigliera delegata. Per quanto riguarda il bilancio, Calvi ricorre ancora una volta a un tecnico: Elena Nicotera, per la quale si tratterebbe di un ritorno nella Giunta comunale rivoltana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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