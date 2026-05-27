A Viareggio sono stati confermati 13 consiglieri per il prossimo mandato. Tra loro, alcuni hanno ottenuto il consenso con percentuali significative, garantendosi la rielezione. La composizione del consiglio potrebbe cambiare in seguito a un possibile accordo tra due figure politiche di rilievo, che potrebbero influenzare la distribuzione dei seggi. La lista completa dei candidati già certi si conosce, ma le dinamiche interne restano da definire, soprattutto in vista di eventuali alleanze.

? Domande chiave Chi sono i tredici consiglieri già certi del loro seggio?. Come cambierà il consiglio con un possibile asse Maineri-Marcucci?. Perché il ritorno del Partito Comunista potrebbe stravolgere le trattative?. Quali liste rischiano di sparire in caso di accordo tra le sfidanti?.? In Breve Paolo Annale riporta il Partito Comunista in consiglio dopo un silenzio decennale.. L'asse Maineri-Marcucci potrebbe ridurre la rappresentanza del Movimento Cinque Stelle.. Scenario Grilli garantisce l'ingresso a Giulia Gemignani, Mario Ratti e Alessandro Meciani.. Scenario Maineri prevede l'ingresso di Filippo Ciucci, Dario Rossi e Clio Antongiovanni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viareggio, già 13 nomi certi per il Consiglio: ecco i volti del voto

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