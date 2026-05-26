Marco Panieri proclamato sindaco di Imola | Si apre una nuova fase per la città

Marco Panieri è stato ufficialmente proclamato sindaco di Imola, dopo aver vinto le elezioni comunali con una vittoria netta. Con questa proclamazione, inizia il suo secondo mandato alla guida della città. La cerimonia di proclamazione ha segnato l'apertura formale di questa nuova fase amministrativa.

Marco Panieri è stato proclamato ufficialmente sindaco di Imola. Dopo la netta vittoria alle elezioni comunali, il primo cittadino ha aperto formalmente il suo secondo mandato amministrativo alla guida della città. Panieri era stato rieletto ieri con 21.836 voti, pari al 72,55% dei consensi, uno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marco Panieri proclamato sindaco di Imola: al via il secondo mandato con il 72,55% dei votiMarco Panieri è stato ufficialmente proclamato sindaco di Imola, dopo aver ottenuto il 72,55% dei voti alle ultime elezioni comunali.

Elezioni Imola, Elly Schlein tira la volata a Panieri: “Marco è stato un grande sindaco. Lo vogliamo per altri 5 anni”Durante le recenti elezioni a Imola, Elly Schlein ha espresso il suo sostegno a Marco Panieri, sottolineando il suo ruolo come sindaco.

Temi più discussi: Imola, Marco Panieri confermato sindaco; Elezioni a Imola, ora tocca ai cittadini. Candidati, liste, quando (e come) si vota – La guida; A Imola l’ex sindaca M5S Manuela Sangiorgi si candida con FdI; Imola, Marco Panieri stravince: Risultato storico per noi, siamo sulla strada giusta.

Marco Panieri proclamato sindaco di Imola: al via il secondo mandato con il 72,55% dei votiDopo la vittoria alle elezioni comunali, il primo cittadino inaugura ufficialmente il mandato 2026-2031: Grande responsabilità, continueremo a lavorare per la città ... bolognatoday.it

Comunali, Imola: Panieri ottiene oltre il 70%immagine d’archivio (DIRE) – Siamo oltre il 70%, è un risultato storico. A dirlo è il sindaco di Imola Marco Panieri, che ha conquistato il secondo mandato ottenendo, quando ormai sono state scrutin ... sassuolo2000.it