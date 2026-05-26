Marco Panieri proclamato sindaco di Imola | al via il secondo mandato con il 72,55% dei voti

Marco Panieri è stato ufficialmente proclamato sindaco di Imola, dopo aver ottenuto il 72,55% dei voti alle ultime elezioni comunali. Con questa percentuale, ha avviato il suo secondo mandato alla guida della città. La proclamazione è avvenuta senza ulteriori passaggi formali. Il risultato elettorale ha confermato la vittoria del candidato uscente, che ora assume nuovamente la carica di primo cittadino.

Marco Panieri è stato proclamato ufficialmente sindaco di Imola. Dopo la netta vittoria alle elezioni comunali, il primo cittadino ha aperto formalmente il suo secondo mandato amministrativo alla guida della città. Panieri era stato rieletto ieri con 21.836 voti, pari al 72,55% dei consensi, uno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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