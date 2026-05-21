Nuove Fiat Grizzly e Grizzly Fastback | le foto dal vivo

Fino a ieri si rincorrevano voci e speculazioni (“Giga Panda”, “Pandissima”), ma il velo è stato finalmente sollevato: attraverso le slide ufficiali dell’ultimo piano strategico Stellantis, Fiat ha confermato che la sua nuova famiglia di SUV di segmento C si chiamerà ufficialmente Fiat Grizzly. Il progetto si sdoppierà fin da subito in due varianti distinte: la Fiat Grizzly (il SUV familiare classico) e la Fiat Grizzly Fastback (la declinazione SUV Coupé più sportiva). Ecco tutti i dettagli su come saranno, la tecnologia a bordo e quando potremo vederle su strada. Come saranno: Design, Dimensioni e Interni. Entrambi i modelli nascono sulla piattaforma Smart Car di Stellantis (la stessa della Grande Panda, ma con un passo notevolmente allungato) e saranno prodotti nello stabilimento di Kenitra, in Marocco. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Scoop! Nuova Fiat Grizzly Fastback senza camuffature

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