FC 26 arriva la squadra della stagione di Serie A | presenti 5 rossoneri Modric il migliore del campionato

È stata annunciata la formazione della stagione di Serie A nel videogioco 'FC 26'. Tra i selezionati ci sono cinque giocatori del Milan, mentre Modric è stato riconosciuto come il miglior calciatore del campionato. La squadra comprende i giocatori più apprezzati dalla community del gioco, che ha scelto i protagonisti del torneo italiano. La selezione riflette le prestazioni più evidenti della stagione appena conclusa.

Nella giornata di oggi, i profili social ufficiali di 'Electronic Arts' hanno annunciato il 'Team of the Season' della Serie A. Per chi fosse meno esperto del settore, stiamo parlando di 'FC 26', il videogioco di calcio più popolare al mondo. Tra le tante modalità presenti nel gioco, quella più rinomata è 'Ultimate Team', in cui ognuno può costruire la squadra dei propri sogni. Come accade ogni anno, quando si avvicina la fine dei campionati viene presentata in questa modalità la squadra della stagione per ogni lega nazionale. Per la Serie A sono tanti i rossoneri scelti: ben 5, con Luka Modric premiato come il migliore del campionato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - FC 26, arriva la squadra della stagione di Serie A: presenti 5 rossoneri. Modric il migliore del campionato Notizie correlate FC 26 Evoluzione ‘In cima’: ripetibile 26 volte! Ecco come dare il lancio perfetto a tutta la tua squadraSe hai dei giocatori nel club che “quasi” rasentano la perfezione ma mancano di quel tocco di classe nei lanci lunghi o nella reattività difensiva,... Leggi anche: FC 26 SBC Icona Chiellini: Arriva il “King Kong” della Difesa! Una raccolta di contenuti Temi più discussi: eSerie A Goleador, il torneo di FC 26 arriva a Romics; Serie BKT 25-26, Palermo-Cesena: arbitra Collu; EA Sports FC 26 per PS5 è in sconto su AliExpress: risparmia con questi codici; SVOLTA EPOCALE: EA FC 26 DIVENTA GRATIS | Bambini e adulti in festa: non dovranno più spendere 70 euro di gioco. Tots Serie A, la lista completa di Ea Sports FC 26Con l'avvicinarsi della conclusione della stagione calcistica italiana, i fan di EA SPORTS FC™ 26 e EA SPORTS FC™ Mobile celebrano i protagonisti più brillanti all’interno deI Team of the Season uffic ... corrieredellosport.it Udinese, Davis sarà inserito nel team of the season della Serie A di FC 26È una stagione da incorniciare per Keinan Davis. L'attaccante dell'Udinese, che ha raggiunto la doppia cifra di reti in stagione per la prima volta nella sua carriera, farà parte del Team of the Seas ... msn.com Lega Serie A - facebook.com facebook Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento. x.com