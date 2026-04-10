Tre sincronette della Calypso al Campionato Italiano di nuoto artistico

Tre atlete della squadra di nuoto artistico della città parteciperanno al Campionato Italiano primaverile Esordienti A, che si terrà domenica al Centro Federale di Ostia. Le nuotatrici sono Federica Guida, Asia Irrera e Rebecca Dipietro, e rappresenteranno i colori della loro città durante la competizione. La manifestazione vedrà in gara diverse giovani atlete provenienti da tutta Italia.

Le “sincronette” Federica Guida, Asia Irrera e Rebecca Dipietro difenderanno i colori messinesi al Campionato Italiano primaverile Esordienti A di nuoto artistico, in programma domenica al Centro Federale di Ostia. Le tre giovani atlete della Calypso si sono assicurate l’ambita qualificazione per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Da Torino a Verona, le sincronette della Libertas Nuoto Novara tornano a brillareLe ondine novaresi ai vertici sia nella manifestazione regionale obbligatori per Esordienti A e Ragazze, sia nella prova interregionale Nord Italia... Tre argenti per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di FondoEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...