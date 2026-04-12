Edizione da record nel Golfo Carnevale numeri boom e premi

Nel Golfo si è registrata un'edizione del carnevale con numeri record. Sono stati venduti più di 18.500 biglietti, mentre nella seconda giornata sono stati conteggiati circa 7.000 ingressi. La partecipazione complessiva all'evento si aggira intorno alle 25.000 persone. Tra le attrazioni, sono stati distribuiti premi e premi speciali ai partecipanti. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso e variegato.

Oltre 18.500 biglietti staccati, un picco di 7.000 ingressi nella sola seconda giornata e una partecipazione complessiva stimata intorno alle 25.000 presenze. La 59ª edizione del Carnevale di Follonica si chiude con numeri da record, illustrati nella sala consiliare con la cerimonia conclusiva. Il primo a prendere parola è stato il sindaco Matteo Buoncristiani che non ha lesinato entusiasmo nel tracciare il bilancio. "È stata un’edizione del Carnevale spettacolare: non potevamo chiedere di meglio e per questo ringrazio tutti i rioni, le associazioni, gli sponsor e i volontari che hanno collaborato alla buona riuscita delle sfilate e delle manifestazioni collaterali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Edizione da record nel Golfo. Carnevale, numeri boom e premi Il Carnevale nel Golfo. Ultima sfilata e premiTutto pronto per la quarta sfilata del Carnevale di Follonica, dopo il corso mascherato al tramonto di sabato scorso (quasi 4000 i biglietti venduti)... Leggi anche: Il boom delle racchette. Numeri da record:+70%