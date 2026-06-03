Un forte nubifragio nel Pratese ha causato l’aumento di due metri del livello del torrente Gamberame in circa 20 minuti. Sono stati rilevati 90 millimetri di pioggia nella zona di Cantagallo, che hanno provocato allagamenti e danni alle infrastrutture. Tra Vernio e Cantagallo sono stati segnalati diversi smottamenti, alcuni dei quali hanno interessato le strade e le proprietà vicine. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.

Come hanno fatto 90 millimetri di pioggia a colpire Cantagallo?. Quali danni hanno causato gli smottamenti segnalati tra Vernio e Cantagallo?. Perché questo evento è stato più violento delle alluvioni del 2023?. Quanto dista il torrente dal superamento del secondo livello di guardia?.? In Breve Cantagallo registra 90,1 millimetri di pioggia in un'ora alle 3:55.. Luicciana e Vernio rilevano rispettivamente 74 e oltre 60 millimetri di pioggia.. Smottamenti segnalati tra i comuni di Vernio e Cantagallo dopo l'evento.. Accumuli orari superiori ai record documentati nel novembre 2023.. Oltre 100 millimetri di pioggia in poche ore nell’alta Val di Bisenzio: il torrente Gamberame raggiunge i 2,73 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nubifragio nel Pratese: il torrente Gamberame sale di 2 metri in 20 minuti

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