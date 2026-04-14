Scivola nel greto del torrente | anziano recuperato dopo una caduta di 5 metri

Nel pomeriggio di oggi, martedì 15 aprile, un uomo di circa 85 anni è scivolato nel greto di un torrente a Masone, rimanendo ferito dopo una caduta di circa cinque metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato l’anziano e lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso. La caduta si è verificata in un'area non distante da sentieri frequentati da escursionisti.

Brutta avventura nel pomeriggio di oggi, martedì 15 aprile, per un uomo di circa 85 anni che è scivolato nel greto di un torrente, ferendosi, a Masone.L'allarme è scattato intorno alle 15,40 in via Valle Stura. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava passeggiando quando, probabilmente.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scivola lungo il sentiero per dieci metri: recuperato un escursionista di 48 anniÈ successo nella giornata di venerdì 6 marzo ad Andreis, sotto il Bivacco Dall'Asta.

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Argomenti più discussi: Gli scivola un piede mentre recupera i rinvii dalla parete e sbatte violentemente col fianco su un angolo di roccia: Non riusciva più a stare in piedi e abbiamo chiamato i soccorsi; Escursione drammatica ad Amaro: 72enne scivola dal sentiero, recuperato dall’elicottero e portato in ospedale; Perde l'equilibrio e scivola dal sentiero ruzzolando giù per una decina di metri: 72enne trasportato in ospedale; Si apposta su un albero per scattare foto, scivola e cade per 5 metri, soccorso con l'eliambulanza.

Scivola nel dirupo di rovi. Lo salvano da buio e geloScivola per dieci metri in un dirupo pieno di rovi, recuperato dai vigili del fuoco prima che calassero buio e freddo: pericolo scongiurato. È successo ieri nel tardo pomeriggio a Sassocorvaro, a ... ilrestodelcarlino.it

#Under16AeB Settebello Roma, vince anche il Frosinone. La Lazio scivola a Lecce - facebook.com facebook

«Comincia come un romanzo a enigma, poi scivola verso un’indagine più classica, entra in un thriller psicologico e si conclude con qualcosa che appartiene al true crime, ma anche all’autofiction». @Guillaume_Musso racconta “Il crimine del paradiso” nell’int x.com