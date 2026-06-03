Nubifragio ad Arezzo | In poco tempo caduta la pioggia di un mese

Nella tarda serata di ieri, un violento nubifragio ha interessato Arezzo, con circa 50 millimetri di pioggia caduti in circa un'ora. A San Fabiano sono stati registrati 54 millimetri, mentre i dati complessivi indicano un accumulo di pioggia equivalente a quello di un mese. La precipitazione intensa ha provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città.

Nella tarda serata di ieri Arezzo è stata colpita da un nubifragio che ha creato non pochi disagi. A fornire i primi dati delle precipitazioni sono i referenti di Arezzo Meteo: “In un ora (più o meno) sono caduti in media 50 mm circa di pioggia, 54 ad Arezzo San Fabiano, e l'accumulo medio per il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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