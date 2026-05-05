Maltempo il Lamma fa i conti | In mezza giornata è caduta la pioggia di un mese

Nella regione oggi si è verificata una forte ondata di maltempo, con piogge intense e abbondanti. In alcune zone sono stati registrati accumuli di acqua equivalenti a circa un mese di pioggia in sole sei ore. La giornata si è presentata più autunnale che primaverile, causando disagi e allagamenti in diverse aree. Le previsioni indicano che questa condizione potrebbe proseguire nelle prossime ore.

Firenze, 5 maggio 2026 – Una giornata decisamente più autunnale che primaverile. L’ ondata di maltempo che ha colpito la regione nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, ha portato accumuli d’acqua eccezionali in poche ore. La pioggia intensa. A Firenze sono caduti tra i 50 e i 60 millimetri di pioggia: “Un quantitativo decisamente abbondante – fanno sapere dal Lamma – In mezza giornata è caduta la pioggia di un mese, considerando il periodo". Le precipitazioni, per intensità, sono state “moderate a tratti forti, ma non estreme”, un fattore che ha evitato conseguenze ben più gravi sul fronte degli allagamenti. https:www.lanazione.itvideometeo-la-tromba-daria-ripresa-tra-empoli-e-montelupo-sy9pa5ce Particolarmente colpite, ancora, le Apuane, dove si sono registrati accumuli intorno ai 100 millimetri, con punte fino a 110.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo, il Lamma fa i conti: “In mezza giornata è caduta la pioggia di un mese” Notizie correlate Maltempo, crolla ponte sull’Adriatica: si temono vittime. Ciciliano: “Caduta pioggia di 6 mesi”Si aggrava il bilancio dell’ondata di maltempo che da giorni colpisce Molise e Abruzzo con esondazioni, frane e gravi danni alla rete... Meteo Avellino 16 febbraio 2026: maltempo in arrivo e pioggia in giornataPrevisioni meteo Avellino per lunedì 16 febbraio 2026: nubi in aumento, 12 mm di pioggia attesi e venti tesi da Sud-Sudovest Ad Avellino, il 16... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meteo Toscana: tregua agli sgoccioli, torna il maltempo; Meteo Toscana: oggi rovesci pomeridiani in Appennino; Meteo Toscana: al via settimana temporalesca, peggioramento dal pomeriggio-sera; Meteo Toscana: tornano i temporali, massime in calo da domani. Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvoltiSulla provincia di Massa-Carrara 100 millimetri di pioggia in poche ore. Ma la perturbazione insiste anche per tutta la giornata di mercoledì 6 maggio ... lanazione.it Maltempo Firenze, in meno di un giorno caduta quasi la metà della pioggia di un mese: «Il tempo dovrebbe migliorare da giovedì»Pioggia battente su Firenze e gran parte della Toscana in questo martedì 5 aprile, con accumuli che in poche ore hanno raggiunto valori eccezionali per il periodo. A fare il punto è il Consorzio Lamma ... corrierefiorentino.corriere.it Maltempo dello scorso marzo, il presidente Marsilio nominato commissario per l’attuazione degli interventi previsti. Marco Marsilio - facebook.com facebook Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvolti x.com