Maltempo centinaia di interventi | sottopassi allagati e auto bloccate

Nel corso di oggi, i vigili del fuoco della Lombardia hanno effettuato centinaia di interventi a causa del maltempo. Le operazioni riguardano principalmente la messa in sicurezza di sottopassi allagati e il soccorso di auto rimaste bloccate. La regione continua a essere interessata da forti piogge che hanno provocato allagamenti e disagi su diverse strade. Nessuna informazione su feriti o danni gravi è stata comunicata finora.

I vigili del fuoco della Lombardia sono al lavoro per fronteggiare una forte ondata di maltempo che sta colpendo il territorio regionale. Le criticità più gravi si concentrano nell'Alta Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove si registrano circa un centinaio di richieste di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Maltempo Abruzzo, Marsilio: «Oltre 150 interventi dei Vigili del Fuoco, piena allerta rossa»

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