Noventa di Piave Outlet | porta il tuo usato firmato e ricevi un buono spesa
Noventa di Piave Designer Outlet rinnova il suo impegno verso la sostenibilità e la moda circolare. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno, l’outlet veneziano del Gruppo McArthurGlen ospiterà l’esclusivo servizio di "concierge" firmato Buddy&Selly, operatore leader in Europa nel settore del second-hand. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Italian Outlet Village | Noventa di Piave | Full Walking Tour & Shopping Experience
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