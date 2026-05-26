Cantine Aperte | Tessère a Noventa di Piave per degustazioni e percorso tra i vigneti
A maggio, a Noventa di Piave, si svolge l'evento Cantine Aperte con degustazioni e un percorso tra i vigneti. Le cantine del Movimento Turismo del Vino aprono al pubblico per questa giornata dedicata all’enoturismo. I visitatori possono esplorare le aziende vinicole e partecipare a degustazioni guidate. L’evento coinvolge diverse cantine della zona, offrendo un’occasione di visita e scoperta del territorio vinicolo locale.
A maggio le cantine del Movimento Turismo del Vino aprono al pubblico per Cantine Aperte, uno degli appuntamenti enoturistici più diffusi d'Italia. Nel Veneziano, le aziende socie propongono un weekend tra vigne e cantine con degustazioni, visite, pranzi e attività per famiglie. Tessère partecipa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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