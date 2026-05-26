Cantine Aperte | Tessère a Noventa di Piave per degustazioni e percorso tra i vigneti

Notizia in breve

A maggio, a Noventa di Piave, si svolge l'evento Cantine Aperte con degustazioni e un percorso tra i vigneti. Le cantine del Movimento Turismo del Vino aprono al pubblico per questa giornata dedicata all’enoturismo. I visitatori possono esplorare le aziende vinicole e partecipare a degustazioni guidate. L’evento coinvolge diverse cantine della zona, offrendo un’occasione di visita e scoperta del territorio vinicolo locale.