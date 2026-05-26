Cantine Aperte | Tessère a Noventa di Piave degustazioni e passeggiate tra i vigneti

Notizia in breve

A maggio, le cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino aprono al pubblico per l'evento Cantine Aperte. L'iniziativa prevede degustazioni e passeggiate tra i vigneti in diverse località. L’edizione si svolge in tutta Italia, coinvolgendo numerose aziende vinicole. A Noventa di Piave, alcune cantine organizzano visite guidate e degustazioni di vini locali. L’evento mira a promuovere il settore vinicolo e l’enoturismo.