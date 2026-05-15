Oggi prende avvio la novena allo Spirito Santo in vista della festa della Pentecoste. La preghiera si concentra sull'invocazione dello Spirito come luce per i cuori, con l'obiettivo di preparare i fedeli a ricevere l'Ospite divino. La sequenza di nove giorni prevede invocazioni e riflessioni quotidiane per accompagnare i partecipanti nel loro cammino spirituale. La novena si propone di aprire le persone alla presenza dello Spirito, che può trasformare le loro esperienze di aridità in vita nuova e divina.

«Luce dei cuori, vieni». Iniziamo oggi un cammino di nove giorni verso la Pentecoste, aprendo le porte all’Ospite dolcissimo che trasforma la nostra aridità in vita divina. Oggi, nel primo giorno di questa Novena, ci mettiamo in ascolto di una voce che chiama nel profondo: è l’invocazione allo Spirito Santo, il “Padre dei poveri” e “Luce dei cuori”. Iniziare questo percorso significa riconoscere che, senza la Sua forza, nulla è nell’uomo; significa chiedere che quel raggio di luce divina invada l’intimo delle nostre resistenze. In questo primo appuntamento di preghiera, ci presentiamo a Lui con ammirazione commossa, stupiti che una Bellezza così ineffabile scelga di abitare la nostra piccola dimora interiore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, primo giorno

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NOVENA ALLO SPIRITO SANTO APPROVATA DA LEONE XIII PREPARAZIONE ALLA NOVENA

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