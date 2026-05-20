Novella 2000 la violenza del body shaming e tutte le novità del nuovo numero

Nel nuovo numero di Novella 2000 si parla della diffusione della violenza legata al body shaming, con approfondimenti su storie di persone coinvolte. Viene dedicato spazio anche al 34esimo anniversario della strage di Capaci, con una testimonianza di Maria, sorella di Giovanni Falcone, che ricorda quegli eventi. Il magazine offre quindi un quadro su temi di attualità e ricorrenze storiche, senza commenti o analisi.

Ampio spazio anche al 34esimo anniversario della strage di Capaci, con la testimonianza di Maria, la sorella di Giovanni Falcone. Un focus sulla PMA e poi le interviste a Vincenzo Ferrera e Roberta Bruzzone. Tanti vip, anche uomini, che hanno denunciato le violenze verbali e psicologiche subite attraverso il body shaming. Novella 2000, nel numero in edicola dal 20 maggio, racconta il punto di vista delle vittime, ma analizza anche la mente dei carnefici insieme a Paolo Crepet, oltre alla speciale intervista all’Onorevole Martina Semenzato, prima firmataria della legge che ha portato alla nascita della Giornata Nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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