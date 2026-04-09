Salute donna dal 22 al 29 4 visite gratuite in 250 ospedali

Dal 22 al 29 aprile si svolge l'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, durante la quale si terranno visite gratuite in 250 ospedali. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Onda ETS e prevede una settimana dedicata alla prevenzione e alla cura della salute femminile. La (H) Open Week si rivolge alle donne di tutte le età e coinvolge numerosi presidi sanitari su tutto il territorio nazionale.

AGI - Per l'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, dal 22 al 29 aprile,torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda ETS. Per una settimana, oltre 250 ospedali del network con il Bollino Rosa offriranno gratuitamente alle cittadine visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi. I servizi sono da oggi consultabili sul sito www.bollinirosa.it, attraverso un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica. Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Salute donna, dal 22 al 29/4 visite gratuite in 250 ospedali Salute della donna, dal 22 al 29 aprile check-up gratis in oltre 250 ospedali Bollino rosa(Adnkronos) – Torna la settimana dedicata al benessere femminile, promossa in tutta Italia da Fondazione Onda Ets. Salute della donna: una settimana di visite gratuite al Policlinico Federico IIAnche quest'anno l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aderisce alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS. Temi più discussi: #PASSAPAROLA. [22 - 29.04] (H) Open Week sulla Salute della Donna. Scopri le iniziative!; 22-29 aprile Open Week Salute donna al Policlinico San Donato; Salute donna: come avere visite ed esami gratis dal 22 aprile; Home - regione.umbria.it. Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti all’ospedale IngrassiaUna settimana di servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti in tutta Italia, rivolti alla popolazione femminile PALERMO, 8 aprile – Una settimana ... monrealenews.it Salute della donna, per una settimana visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedaliDal 22 al 29 aprile, in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets. (ANSA) ... ansa.it Open Week salute della donna: al Santa Maria visite e consulenze gratuite In occasione della Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda, l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni aderisce all’iniziativa con una serie di attività gr - facebook.com facebook Open week salute donna, su 1.400 visite 200 casi sospetti. Il prossimo appuntamento al Galliera x.com