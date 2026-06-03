Novara nuovo appuntamento con i Mercati boutique | il 7 giugno lo shopping è in viale Turati

Da novaratoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 7 giugno, in viale Turati nel centro di Novara, si terrà il quarto appuntamento dei Mercati boutique organizzati da Confcommercio Alto Piemonte. Le bancarelle saranno aperte per tutta la giornata, a partire dalle 8 del mattino. Si tratta di una delle domeniche dedicate allo shopping all’aperto, con numerosi espositori che animeranno l’area nel cuore della città.

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Proseguono a Novara i Mercati boutique organizzati da Confcommercio Alto Piemonte.Il quarto appuntamento con le domeniche di shopping "a cielo aperto" è in programma domenica 7 giugno in pieno centro, nell'area di viale Turati, dove le bancarelle saranno presenti per tutta la giornata, dalle 8. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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