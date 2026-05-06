Novara tornano i Mercati boutique | il 10 maggio appuntamento in corso XXIII Marzo
A Novara il 10 maggio si terrà il secondo appuntamento dei Mercati boutique organizzati da Confcommercio Alto Piemonte. L'evento si svolgerà lungo corso XXIII Marzo, con bancarelle aperte tutta la giornata, dalle 8 alle 19. Questa iniziativa riprende le domeniche di shopping all'aperto previste nel calendario locale, con una presenza prolungata nel centro cittadino.
Tornano a Novara i Mercati boutique organizzati da Confcommercio Alto Piemonte.Il secondo appuntamento con le domeniche di shopping "a cielo aperto" è in programma domenica 10 maggio, in corso XXIII Marzo, dove le bancarelle saranno presenti per tutta la giornata, dalle 8 alle 19.I novaresi.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Novara, tornano i Mercati boutique: ad aprile appuntamento in corso Torino
Leggi anche: Novara, tornano i Mercati boutique: il 29 marzo le bancarelle arrivano in corso Vercelli
Altri aggiornamenti
Si parla di: Sapori dal mondo e street food: a Novara torna l'Euro Mercato, 4 giorni di festa in città; Il mercatino dell'antiquariato torna sul Lago Maggiore: ad Arona appuntamento con I ricordi della soffitta.