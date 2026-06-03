Novafeltria | il team Sunshine vince il concorso di business scolastico

Il team Sunshine ha vinto il concorso di business scolastico a Novafeltria. Quattro idee di impresa sono state presentate alla commissione di esperti. Il team Sunshine ha ottenuto il primo posto superando gli altri progetti, senza dettagli sulle motivazioni o sui criteri di valutazione. La competizione ha coinvolto studenti che hanno sviluppato proposte imprenditoriali in ambito scolastico.

Quali quattro idee d'impresa hanno sfidato la commissione di esperti?. Come ha fatto il team Sunshine a battere gli altri progetti?. Chi ha guidato la valutazione tecnica dei piani di business?. Come possono questi progetti scolastici creare occupazione nella Valmarecchia?.? In Breve Sedici studenti della classe 3A hanno presentato quattro progetti imprenditoriali al liceo Tonino Guerra.. Commissione guidata da Stefano Clementi di Banca Malatestiana ha valutato i pitch finali.. Docenti Luigi Aloia e Claudia Comandini hanno coordinato il percorso formativo didattico.. Nicola Lapenta e CesenaLab hanno fornito supporto digitale e competenze tecnologiche agli studenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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