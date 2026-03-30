Meraviglioso Sinner | batte Lehecka vince il titolo a Miami e completa il Sunshine Double Il n1 di Alcaraz si avvicina

L'altoatesino ha vinto il torneo di Miami, battendo in finale il tedesco e conquistando il suo secondo titolo consecutivo nel Sunshine Double. Con questa vittoria, ha completato la doppietta di eventi Masters 1000. La finale si è conclusa con un risultato che ha confermato la sua superiorità sul campo, mentre il numero uno del ranking mondiale si avvicina ulteriormente.

(Gaia Piccardi) Un’ora e mezza di ritardo. L’impresa si fa attendere causa pioggia, ma è solo una questione di tempo. Le nubi su Miami si diradano e il sole splende forte nel cielo di Jannik Sinner. Nove anni dopo Roger Federer, il n.2 del mondo completa la doppietta Indian Wells-Miami, il rotary dei campioni che ci sono riusciti cresce a otto unità: Courier (’91), Chang (’92), Sampras (’94), Rios (’98), Agassi (2001), Federer (2005, 2006, 2017), Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016) e Sinner from Italy (2026), il tennista che il nostro Paese non aveva mai avuto. Il 26° titolo Atp della carriera, settimo Master 1000, avvicina notevolmente il barone rosso alla prima posizione di Carlos Alcaraz nel ranking: adesso è a un’incollatura (1190 punti). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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