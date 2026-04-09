In un'indagine che coinvolge diversi personaggi pubblici, si sono scoperti accessi non autorizzati a banche dati riservate. Le informazioni sottratte riguardano giornalisti, ex calciatori, personaggi dell'intrattenimento e loro familiari. Le accuse principali riguardano un cyber team, guidato da un uomo, che avrebbe utilizzato metodi illeciti per ottenere dati sensibili e mettere a rischio la privacy delle persone coinvolte.

Milano – Gli accessi abusivi a banche dati riservate puntavano ad acquisire informazioni sulla giornalista Selvaggia Lucarelli, sull’ex calciatore Christian Vieri, su Fabrizio Corona e su Sonia Bruganelli, ex moglie del presentatore Paolo Bonolis. Tra i volti noti spiati tra il 2019 e il 2024 dal gruppo di Equalize, agenzia travolta dalla maxi-inchiesta della Procura di Milano, anche l’attore e regista romano Ricky Tognazzi, primo figlio di Ugo. Poi il cantante Alex Britti, membri della nobile famiglia Fürstenberg, l ’archistar Stefano Boeri, il campione Marcell Jacobs, e anche ricerche sulla piattaforma di criptovalute The Rock Trading al centro di un crac milionario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spioni e spiati, i nomi del caso Equalize: il business dei segreti e i “ricatti”, le accuse al cyber team di Enrico Pazzali

Caso Equalize, chiesto il processo per Enrico PazzaliL’ex presidente di Fondazione Fiera Milano è accusato di associazione per delinquere e altri reati per la vicenda dei dossieraggi.

Caso dossieraggi Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali e chiuse le indagini su 81 personeÈ stato chiesto il processo per Enrico Pazzali, fondatore di Equalize, accusato di associazione a delinquere e altri reati legati a presunti...

Temi più discussi: Milano, affitti durante la Design Week: in via Tortona prezzo triplicato rispetto a maggio. E la casa piazzata con il passaparola sfugge (spesso) alle regole; Baby Gang, disposta la sorveglianza particolare in carcere: Camera singola senza tv. È un pericolo e influenza i detenuti; Treni per il mare da Milano alla Liguria: nella bella stagione aumentano i collegamenti per evitare il traffico in autostrada; Milano, 83enne sventa truffa agli anziani ospitando per tre giorni gli agenti di polizia, che arrestano il corriere della banda.

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Caso Equalize, spioni e spiati: chiuse indagini per Pazzali e altri 80, tra cui Leonardo Del Vecchio e il capo affari legali Eni SperoniAccessi abusivi ai dati di 650 tra persone e società. Tra le vittime anche l'olimpionico Marcel Jacobs e il cantante Alex Britti. Indagato anche il generale GdF Di Gesù ... milano.corriere.it

Caso Equalize, chiesto il processo per Pazzali La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell'agenzia investigativa Equalize, accusato di associazione per delinquere e altri r - facebook.com facebook

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell'agenzia investigativa Equalize, accusato di associazione per delinquere e altri reati bit.ly/chididossierfe… x.com